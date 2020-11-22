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И смех, и грех: Старушки нашли развлечение на могиле Джигарханяна

И смех, и грех: Старушки нашли развлечение на могиле Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Похороны легендарного Армена Джигарханяна состоялись 17 ноября. Событие потрясло некоторых жительниц округи Ваганьковского кладбища так, что они решили проводить на могиле артиста все свободное время.
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Кончина Армена Джигарханяна имеет большое значение для любителей актерского искусства и поклонников творчества усопшего артиста. Пенсионерки, которые живут неподалеку от погоста, где похоронен артист, каждый день дежурят на свежей могиле. Бабушки по очереди сменяют друг друга, начиная следить за посетителями кладбища с девяти утра и заканчивая в семь часов вечера. Они были бы рады проводить у могилы Армена Джигарханяна больше времени, но в другие часы Ваганьковское кладбище закрыто.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Женщины прогоняют желающих сфотографировать захоронение и следят за тем, чтобы никто, кроме них, его не трогал. Во время самовольного дежурства они беседуют на разные темы и ухаживают за цветами. "А нам не сложно последить, мы же сейчас никуда не ходим, ни в театр нельзя, ни в музей, вот только на кладбище и можно", – заявляют отважные пенсионерки.

Журналист "Экспресс газеты" увидел, как одна из старушек привела к могиле Армена Джигарханяна внука. Насколько часто пенсионерки приводят детей к месту погребения артиста неизвестно, но без присмотра захоронение женщины не оставляют. Москвичи начали часто приходить на могилу знаменитого артиста после его похорон, поэтому преданные поклонницы Армена Джигарханяна считают своим долгом защищать место погребения актера от подозрительных личностей и вандалов.

Автор: 22 ноября 2020, 22:07 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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