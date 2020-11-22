И смех, и грех: Старушки нашли развлечение на могиле Джигарханяна

Кончина Армена Джигарханяна имеет большое значение для любителей актерского искусства и поклонников творчества усопшего артиста. Пенсионерки, которые живут неподалеку от погоста, где похоронен артист, каждый день дежурят на свежей могиле. Бабушки по очереди сменяют друг друга, начиная следить за посетителями кладбища с девяти утра и заканчивая в семь часов вечера. Они были бы рады проводить у могилы Армена Джигарханяна больше времени, но в другие часы Ваганьковское кладбище закрыто.
Женщины прогоняют желающих сфотографировать захоронение и следят за тем, чтобы никто, кроме них, его не трогал. Во время самовольного дежурства они беседуют на разные темы и ухаживают за цветами. "А нам не сложно последить, мы же сейчас никуда не ходим, ни в театр нельзя, ни в музей, вот только на кладбище и можно", – заявляют отважные пенсионерки.
Журналист "Экспресс газеты" увидел, как одна из старушек привела к могиле Армена Джигарханяна внука. Насколько часто пенсионерки приводят детей к месту погребения артиста неизвестно, но без присмотра захоронение женщины не оставляют. Москвичи начали часто приходить на могилу знаменитого артиста после его похорон, поэтому преданные поклонницы Армена Джигарханяна считают своим долгом защищать место погребения актера от подозрительных личностей и вандалов.
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