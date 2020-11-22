"Все мы временные": Опоздавший на похороны сын Джигарханяна явился на кладбище

Сын Армена Джигарханяна проживает в Америке, поэтому для того, чтобы попрощаться с родителем, он преодолел большое расстояние на самолете. Из-за пандемии коронавируса рейсы из США в Россию стали нерегулярными, поэтому Степан не успел попасть на похороны знаменитого отца. Спустя три дня после церемонии погребения мужчина увидел могилу артиста Ваганьковском кладбище.
Степан Джигарханян разместил в инстаграм-канале кадры, которые сделаны на кладбищенской территории. Мужчина снял на видео церковную колокольню в момент богослужения и решил сфотографироваться у могилы легендарного отца. К памятнику великого артиста он принес букет алых роз.
Поклонники творчества Армена Джигарханяна и неравнодушные к его смерти россияне прокомментировали пост Степана. Они обрадовались тому, что мужчине удалось прилететь в Москву и по-христиански попрощаться с отцом. "Сложно все и грустно", "Близкие не уходят, мы встретимся с ними позже...", "Соболезную, берегите мамочку", "Слава Богу, что Степан смог приехать в такое трудное время, когда все границы закрыты. Это вообще повезло", "Степан, прилетел? Молодец. Все мы временные в этой жизни. Пусть отец покоится с миром.", – написали комментаторы, расстроенные смертью Армена Джигарханяна.
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