Звезда сериала "Универ" отправила коллег на курсы по эротическим сценам

В беседе с журналистами Виталий Гогунский отметил, что курсы по интимным сценам необходимо создавать немедленно. По его словам, этот вопрос не стоит откладывать в долгий ящик. В пример он привел фильмы Голливуда, в которых актеры реалистично вживаются в роль и без явного стеснения показывают чувства.
Чтобы быть конкретным, Гогунский назвал картину Мартина Бреста "Знакомьтесь, Джо Блэк", вышедшую на экраны в 1998 году. По мнению Виталия, Брэд Питт и Клэр Форлани были прекрасны в постельной сцене фильма. "В Голливуде это давно развито", – отметил актер.
Также звезда сериала "Универ" назвала причину, по которой российским артистам не хватает подобного опыта. По словам Гогунского, актеры не научились играть постельные сцены, потому что раньше в стране "секса не было".
Он не стал скрывать, что сам иногда смущается во время таких съемок. На помощь актеру приходит юмор и человеческие отношения.
Идею с открытием таких курсов также поддерживает Дмитрий Миллер, известный зрителям благодаря сериалам "Две судьбы", "Монтекристо" и "Светофор". На его счету тоже есть несколько отснятых интимных сцен.
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