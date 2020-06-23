Гогунский из "Универа" о разводе Харламова и Асмус: Отказаться от хайпа на семейной драме

Актер, исполнивший роль Кузи в молодежном ситкоме "Универ", поддержал коллег по цеху. Виталий Гогунский отметил, что юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус все правильно делают.

Гогунский отметил, что знаменитая чета разводится так, как это делают интеллигентные и воспитанные люди. Заметно, что Асмус и Харламов приняли обдуманное, взвешенное решение. Артисты, по словам Виталия, ведут себя достойно: без скандалов, обвинений, с благодарностью за прожитые годы.

Звезда сериала "Универ" отметила, что Гарик и Кристина достаточно популярны, чтобы отказаться от хайпа на семейной драме. Тот факт, что супруги практически одновременно объявили о разрыве отношений, показывает их с хорошей стороны.

Напомним, что юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус накануне сообщили о разводе. Адвокат артистки Анатолий Кучерена, заявил, что документы для суда уже готовы.

Говоря о причинах, супруги уверяют, что это решение не было спонтанным – они пришли к нему еще год назад. Скандальная роль Кристины в фильме "Текст" не имеет к этому никакого отношения.

Как писали "Дни.ру", ранее стало известно о романе Гарика Харламова с известной певицей Ольгой Серябкиной. По слухам, комик и вокалистка познакомились в начале нулевых, когда начинали карьеру в шоу-бизнесе. Гарик встречался с Ольгой еще до знакомства с первой супругой.