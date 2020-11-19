Провалу Бузовой на шоу "Ледниковый период" нашли объяснение

Актер Вольфганг Черни участвует в шоу Первого канала "Ледниковый период". Он раскрыл всю подноготную проекта и рассказал, почему у некоторых его участников низкие оценки.

Вольфганг выступает в паре с чемпионкой фигурного катания Оксаной Доминой. Он с радостью воспринял новость о том, что ему предстоит участвовать в проекте. Актер из Австрии признался, что ему трудно было освоить непростой вид спорта с нуля. Шаги на льду, тройка, поддержки – все для него было трудно, но звездная партнерша оказала достаточную поддержку.

После изнурительных тренировок Вольфганг валился с ног. Он не мог даже встать с постели – так сильно у него болели мышцы всего тела. Трудно было и с координацией. Однажды он даже уронил свою партнершу во время катания. Это случилось во время танца "Анна Каренина". К счастью, обошлось без серьезных травм.

Черни прошелся и по соперникам на проекте. По его мнению, поющая ведущий Ольга Бузова плохо справляется с заданиями на шоу пишет Starhit.

При этом он не стал отрицать, что она хорошая певица. В ее неудачах он нашел явную причину – ее рост. По мнению актера, высоким трудно в фигурном катании. К тому же, у Ольги Бузовой особые пропорции тела. У нее очень длинные ноги. Это и мешает девушке смело кататься, и она постоянно будто едет на шее у партнера.

