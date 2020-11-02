"Ужасная трагедия": наследники престола Великобритании могут воссоединиться

Возможно, принц Уильям снова мог бы вернуться к своему титулу и помириться с братом. Королевский эксперт считает, что такие перемены в коронованной семье вероятны лишь при одном условии.

Принцы Гарри и Уильям могут воссоединиться. Так считает королевский эксперт, главный редактор издания Majesty Ингрид Сьюард. По ее мнению, такая ситуация возможна лишь в том случае, если в королевской семье произойдет нечто радикальное.

При этом в монарших кругах считают, что шансы на примирение братьев минимальны. Разорванные отношения так и останутся в упадке, пока оба брата женаты на своих нынешних женах. Однако по собственному желанию они этого никогда не сделают. Поэтому, как утверждает Сьюард, сблизить титулованных братьев могло бы только потрясение.

"Если бы что-то случилось с Кэтрин или Меган, мальчики снова были бы вместе. Если бы произошла ужасная трагедия", – приводит слова редактора Mirror.

Принцы начали отдаляться, когда Гарри начал общаться с Меган Маркл. Королевская семья неоднозначно восприняла увлечение герцога. Потом и вовсе Меган "увела" внука королевы из семьи. Пара отказалась от королевских обязанностей и улетела из Великобритании в США.

После этого часть королевских полномочий перешла к принцу Уильяму и его супругу Кейт Миддлтон. Герцоги Кембриджские оказались загружены и выполняли обязанности фактически четверых человек.

Тем временем герцоги Сассекские наслаждаются светской жизнью, полной развлечений и интересного досуга в шикарном особняке в Калифорнии. Сейчас семьи проходят годовой испытательный срок. По его окончанию Гарри и Меган вызовут в Великобританию, чтобы обсудить возможность возобновлени королевских обязанностей.

Ранее "Дни.ру" писали, что адвокат косвенно подтвердил информацию о вероятной второй беременности Меган Маркл, которую семья может скрывать.