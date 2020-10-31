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"Срок уже большой": судья подтвердил слухи о второй беременности Маркл

Меган Маркл. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Герцогиню Сассекскую Меган Маркл подозревают во второй беременности. Официально об этом никто не объявлял, однако многие факты указывают на интересное положение.
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Недавно на одной из свежих обложек американского издания Star появился заголовок "Меган на шестом месяце беременности". В статье говорилось о том, что герцогиня и принц Гарри скрывают от общественности скорое прибавление. При этом СМИ ссылались на данные источника, знакомого с ситуацией. Сообщалось даже, что Меган якобы ждет девочку.

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Меган Маркл актриса

"Шепчутся, что срок уже довольно большой", – сообщил источник.

В последнее время Меган Маркл стала появляться на публике в одежде свободного кроя, не сковывающей движений. Кроме того, говорят, что принц Гарри лично полетит в Лондон сообщить радостную весть любимой бабушке.

Недавно слухи косвенно подтвердил судья, который вел дело Маркл в конфликте с британским изданием The Mail on Sunday. По просьбе Маркл слушание отложили на полгода. Причина такой длительной задержки не сообщается, однако инсайдеры указывают именно на беременность Маркл. Судья тоже великодушно принял решение засекретить причину задержки, косвенно подтвердив слухи.

Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя полномочия королевской семьи и покинули Великобританию. Теперь они живут в США недалеко от матери Меган и воспитывают сына Арчи.

Автор: 31 октября 2020, 06:03 Источник: Star ✓ Надежный источник
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