Появились данные о двойнике Елизаветы II

Сторонники теории заговоров неоднократно сообщали, что у Елизаветы II есть двойник. Каково же было удивление англичан, когда стало известно, что дублер у королевы действительно есть!

Правда вскрылась во время съемок программы Great Big Story. Авторам шоу удалось разузнать, что последние 30 лет монаршую особу в некоторых ситуациях подменяет сотрудница студии BBC Элла Слэк.

Правда, все оказалось не настолько таинственно, как думают конспирологи. Просто как-то раз Елизавета II должна была принимать участие в церемонии в честь солдат, павших во время Второй мировой войны. Королева попросила людей, занимавшихся подготовкой мероприятия, во время репетиции сделать небольшую перестановку и поменять ее местоположение. Как оказалось, в прошлый раз монаршей особе очень сильно мешал солнечный свет, который буквально слепил.

Телевизионщики исполнили просьбу, но им нужно было удостовериться, что лучи действительно не будут мешать королеве. В итоге они подыскивали человека с таким же ростом, как и Елизавета II – на эту роль как раз идеально подошла Элла Слэк.

После этого женщина регулярно подрабатывает "двойником" королевы на всевозможных репетициях. Всего в ее копилке более 50 мероприятий. При этом мисс Слэк отметила, что совершенно не похожа на монаршую особу внешне – только ростом и комплекцией.

Во время репетиций дублер Елизаветы II придерживается строгих правил. Например, ей нельзя садиться на трон, но зато можно махать солдатам из кареты во время подготовки к парадам.