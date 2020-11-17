Поргина пропустила похороны Джигарханяна из-за болезни: Голова просто раскалывается

Актриса Людмила Поргина собиралась проводить в последний путь коллегу Армена Джигарханяна. Но планам знаменитости помешала серьезная болезнь.

Вдова Николая Караченцова почувствовала себя плохо утром во вторник. У артистки поднялась температура. Сейчас Людмила Поргина принимает лекарства и витамины, которые ей посоветовала знакомый врач. "Голова просто раскалывается", – пожаловалась она.

Свой диагноз артистка пока не знает. Поргина не исключила, что могла подхватить коронавирус. Недавно этой инфекцией переболел ее внук. "Куда я теперь поеду? Могу только заразить кого-то", – поделилась мыслями актриса в беседе с изданием WomanHit.

Знаменитость надеется, что победит болезнь. В ближайшее время Поргина планирует сделать компьютерную томографию легких. Но перед этим актрисе необходимо сбить температуру. Сейчас она находится на даче, и поэтому ей трудно выбраться в город.

Вдова Николая Караченцова сильно расстроилась, что ей не удалось приехать на прощание с Арменом Джигарханяном. Они близко общались. Напомним, что народного артиста не стало 14 ноября. Причиной смерти стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма.

Прощание с Арменом Джигарханяном проходит в Московском драматическом театре. Проводить артиста в последний путь пришли десятки человек – его родные, друзья, коллеги и поклонники. Охранники просят людей надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.