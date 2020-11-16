"Пустопорожняя история": помощница о сомнениях в диагнозе Хрусталева

Менеджер отметила, что заключение медиков не устроило представителей шоумена, но и голословные рассуждения об этом неуместны. Трегуб заявила, что не знает такого врача-диетолога – Ковалькова.
Помощница соведущего шоу "Вечерний Ургант" Первого канала добавила, что ей абсолютно неинтересно, что думает диетолог по поводу диагноза врачей. Также она сказала, что Дмитрий Хрусталев будет проходить дополнительное обследование.
"Это пустопорожняя история. По ней нужно обращаться к бабкам, которые семечки едят у подъезда", – пояснила женщина.
Напомним, ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал некорректным диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления", поставленный Дмитрию Хрусталеву. Он заявил, что лекарственная несовместимость грозит медикам уголовной ответственностью, а происходящее с артистом напомнило ему коммерческий ход.
Как писали "Дни.ру", телеведущий попал в больницу 14 ноября. Медики вводили шоумена в искусственную кому. Утверждается, что специалисты не сразу смогли определить диагноз артиста. По неофициальным данным, рассматривались в том числе заражение коронавирусом и интоксикация. Позже Дмитрия Хрусталева вывели из комы и выписали из медучреждения.
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