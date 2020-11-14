Ввели в искусственную кому: стало известно об ухудшении состояния Хрусталева

Телеведущий сейчас находится в реанимации петербургской больницы. Тест Дмитрия Хрусталева на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
Как сообщает телеграм-канала Mash, у знаменитости интоксикация. Врачи ввели артиста в искусственную кому и проводят специальные процедуры по очистке организма.
Примечательно, что еще накануне Хрусталев чувствовал себя нормально и строил планы на день. В частности, сегодня телеведущий хотел провести время с родными в Санкт-Петербурге, а потом уехать на поезде в Москву.
Информацию о госпитализации подтвердил его коллега Иван Ургант. В беседе с изданием "Вечерняя Москва" он отметил, что сам пытается узнать подробности самочувствия Хрусталева.
Напомним, карьера Дмитрия Хрусталева началась в КВН. С 1998 года артист выступал в составе команды "Сборная Санкт-Петербурга". В 2002 году он стал вице-чемпионом Высшей лиги КВН.
В 2007 года актер стал сниматься в шоу Comedy Woman. С 2013 года он является одним из постоянных участников программы "Вечерний Ургант" – российской адаптации американских шоу формата Late Night Show.
О личной жизни Дмитрия Хрусталева известно мало. В прошлом он состоял в романтических отношениях с коллегой по программе Comedy Woman Екатериной Варнавой. Сейчас артист женат на певице Марии Гончарук.
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