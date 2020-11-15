Состояние госпитализированного с коронавирусом Хрусталева изменилось

Накануне СМИ сообщили о госпитализации Дмитрия Хрусталева. Телеведущий собирался навестить мать, живущую в Репино, поэтому вызвал такси. По пути шоумену стало плохо. Водитель отвез его в ближайшее медучреждение – больницу №40 в Сестрорецке.
Там состояние Хрусталева ухудшилось. Медикам пришлось ввести телеведущего в искусственную кому и провести специальные процедуры по очистке организма. Тогда же выяснилось, что у Дмитрия ухудшилось самочувствие из-за коронавируса.
К вечеру стало известно: телеведущего вывели из комы. Ночь шоумен провел в больнице, а утром 15 ноября его выписали. Хрусталев все-таки добрался до матери. Он чувствует себя хорошо.
Напомним, с 2013 года Дмитрий Хрусталев является соведущим Ивана Урганта в вечернем шоу Первого канала. До этого он снимался в выпусках Comedy Club и Comedy Woman, встречался с участницей женского шоу Екатериной Варнавой.
Телеведущий начинал свой творческий путь с Клуба Веселых и Находчивых, c 1998 года выступал в составе команды "Сборная Санкт-Петербурга", а в начале 2000-х стал вице-чемпионом Высшей лиги КВН.
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