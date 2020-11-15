Не коронавирус: специалисты разобрались в загадочной госпитализации Хрусталева

СМИ сообщали, что Дмитрия Хрусталева довел до реанимации коронавирус, который якобы у него обнаружили при госпитализации. На некоторое время телеведущего ввели в искусственную кому. К субботнему вечеру шоумен уже был в сознании, а утром 15 ноября его выписали из медучреждения.
Из-за противоречивых подробностей инцидент можно считать загадочным. Скорая выписка Хрусталева многих удивила, ведь так быстро выздороветь от коронавируса невозможно.
Позже знакомый Дмитрия в беседе с "Комсомольской правдой" отметил, что телеведущий регулярно сдавал тест на COVID-19, результаты были отрицательными. Резкому ухудшению состояния не мог поспособствовать и алкоголь, заверил товарищ, ведь Хрусталев уже несколько лет не употребляет спиртные напитки, ведет здоровый образ жизни.
Медики собрали консилиум, чтобы поставить диагноз Дмитрию. Умозаключением специалистов поделился сам шоумен, опубликовав пост в "Инстаграм".
"Предварительный диагноз – лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления", – заявил Хрусталев.
В ближайшее время телеведущий планирует пройти тщательное медицинское обследование. Он поблагодарил неравнодушных за беспокойство и переживания, заверив, что сейчас чувствует себя хорошо. В настоящий момент Хрусталев находится в Репино (Санкт-Петербург), в гостях у матери, куда собирался до госпитализации.
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