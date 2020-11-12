"Составил завещание": Манучаров оказался на грани

Вячеслав Манучаров недавно рассказал, что переболел коронавирусом. Как оказалось, инфекция протекала в тяжелой форме – все было настолько плохо, что артист уже прощался с миром.

По словам актера, пандемия нарушила его планы. У звезды был расписан весь год: намечались гастроли по Европе и России, выступления, занятия с учениками, но... все пришлось отменить. Актер признался, что потерял три миллиона рублей. Правда, быстро сориентировался и нашел, как заработать денег для своей большой семьи – запустил онлайн-курсы актерского мастерства. "Конечно, не миллионы, но на жизнь хватало", – признался он.

Также из-за коронавируса Вячеслав Манучаров уже больше полугода живет без жены. Дора отправилась в Америку в начале пандемии, чтобы забрать вещи и окончательно перебраться в Россию, но границы закрыли. Пока супруга актера не может вернуться к семье. Все заботы о троих детях легли на плечи артиста и бабушек.

Впрочем, Вячеслав Манучаров не жалуется – говорит, что справляется, плюс ему помогают няни и родственники. Напомним, у знаменитости подрастает дочь от первого брака, а также малыши от второго союза – 5-летняя Нина и 3-летний Даниил.

По словам артиста, когда он заболел коронавирусом, очень испугался. На четвертый день болезни вызвал к себе нотариуса. Как отметил актер, тогда это была паника, ведь ни один тест так и не показал "ковид", хотя поражение легких было 15-20%.

"Думал, что не выкарабкаюсь. Даже составил завещание", – рассказал Вячеслав Манучаров.

К счастью, все обошлось, и телеведущий вернулся к нормальной жизни. По его словам, в то тяжелое время ему особенно помогли разговоры с Анной Семенович и Надеждой Ангарской, которые как раз тоже болели коронавирусом.