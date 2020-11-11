Подготовка к отцовству: обрюзгший Ди Каприо попал в объективы папарацци

Теперь не только близкая подруга Леонардо Ди Каприо ходит с округлившимся животиком. Поговаривают, что всеми известный актер решил поддержать возлюбленную и приобрел новые формы.

Совсем скоро горячий холостяк и вовсе потеряет авторитет в светских кругах. Похоже, что Леонардо Ди Каприо так сильно расслабился на карантине, что совсем перестал следить за собой. Остается только гадать, повлияли ли слухи о беременности подружки актера на его имидж.

В начале сентября впервые появились домыслы о том, что новая возлюбленная Лео готовится стать мамой. К такому выводу пришли американские СМИ, когда заметили поправившуюся Камилу Морроне. Судя по всему, беременность была ни при чем. Если обратить внимание на внешний вид Ди Каприо, то можно заметить, что пара просто-напросто перестала посещать фитнес-центр.

Голливудский актер впервые продемонстрировал многочисленной аудитории обвисший живот и второй подбородок. Неугомонные папарацци подловили Леонардо в компании друга на пляже Малибу. Сначала он скрывал объемные формы за свободной футболкой, но палящее солнце выдало артиста. Ди Каприо пришлось снять одежду и показать всему миру последствия самоизоляции.

Видимо, Лео уж очень сильно расслабился в отношениях. К слову, так же часто, как беременность Морроне, голливудские издания обсуждают свадьбу Ди Каприо. Окружение пары заверило, что актер еще никогда не был так близок к свадьбе. Напомним, что Леонардо еще ни разу не был женат.