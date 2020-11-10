"Футболисты в раздевалках часто ублажают друг друга": Кравец оценила орган Дзюбы

Видео с "передергивающим затвор" футболистом Артемом Дзюбой стало сенсацией, словно бы никто никогда прежде не брал себя в руки, не работал над собой и точил штык. Светская львица, актриса и певица Алена Кравец тоже посмотрела этот откровенный ролик.

"Ну, поласкал себя мужик – эка невидаль, – говорит Кравец. – У него хорошее тело, играет на кожаном фаготе он очень эротично. Я знаю эту особенность мужчин и их желание иногда побаловаться. Поэтому ничего страшного не вижу".

"Мне жаль, что это видео Артема стало общественным достоянием, – продолжает Алена. – Жаль лишь потому, что теперь ему буду кричать: "Иди в руку!" Жаль, что всю команду могут начать оскорблять. Все-таки публичным людям надо всегда был на чеку и помнить, что и стены слышат, и телефон могут взломать. И если бы какой-нибудь токарь Петя Иванов занимался этим, всем было бы плевать".

Алена признается, что ей было неприятно читать многие комментарии о Дзюбе, словно он совершил что-то страшное. "Красивый мужик, красивый орган, смотрели бы да радовались, но нет, пишут всякую ересь", – вздыхает Алена.

"У меня много знакомых футболистов, я знаю, что в раздевалках они часто ублажают друг друга – руками и ртом, помогают снять напряжение после матчей, – говорит Алена. – Люди по своей природе бисексуальны, и нельзя их осуждать за маленькие шалости. Просто вспомните Евангелие, где Христос сказал о грешнице: "Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень".