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Фото:instagram.com/iamaddieandrews На протяжении полутора лет Эдди была проповедницей веры мормонов. До 26 лет у нее был только один половой контакт, так как секс до свадьбы считался страшным грехом.
Два года назад американка решила кардинально изменить свою жизнь и перестала ходить в церковь. Затем Эдди устроилась тансовщицей в ночное заведение. После этого ей предложили роль в порнофильме. И уже в январе 2019 года она обзавелась личным агентом. Члены религиозной семьи Эндрюс поддержали актрису в ее начинаниях.

Проповедница начала сниматься в порно

Фото:instagram.com/iamaddieandrews
27-летняя американка Эдди Эндрюс одна из самых знаменитых порноактрис современности. Но мало кто из ее поклонников знает, что до съемок в этом жанре кино она была церковной проповедницей. 
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Девушка поведала, что росла в религиозной семье. На протяжении полутора лет она была проповедницей веры мормонов.

Фото:instagram.com/iamaddieandrews

По словам Эдди, до 26 лет у нее был только один половой контакт, так как секс до свадьбы считался страшным грехом. Правила были настолько строгими, что ей даже пришлось пропустить свадьбу сестры. Просто потому что ее платье сочли слишком откровенным.

Фото:instagram.com/iamaddieandrews

Еще в юности Эндрюс была креативной личностью. Она занималась пением, танцами и играла на сцене. Во время службы она очень тосковала по творческой деятельности, от которой ей пришлось отказаться. Она утверждает, что чувствовала, как теряет свою индивидуальность. 

Фото:instagram.com/iamaddieandrews

Два года назад американка решила кардинально изменить свою жизнь и перестала ходить в церковь. Спустя год она перебралась в Калиорнию, где стала активно искать работу. Изначально она планировала получить роль в кино, но ее не взяли даже на место официантки. Тогда отчаявшаяся Эдди устроилась тансовщицей в ночное заведение.

Фото:instagram.com/iamaddieandrews

Яркая блондинка тут же привлекла внимание мужчин, и в один прекрасный день ей предложили роль в порнофильме. Она согласилась. И уже в январе 2019 года обзавелась личным агентом, потому что ее популярность в этой сфере начала набирать обороты.

Фото:instagram.com/iamaddieandrews

На удивление, члены религиозной семьи Эндрюс не осудили ее за смелое решение. Хотя по началу выбор девушки их немного удивил. Тем не менее, они поддержали актрису в ее начинаниях.

Фото:instagram.com/iamaddieandrews

На сегодняшний день у Эдди почти 90 тысяч подписчиков в Инстаграме. Кроме того, недавно она попала на обложку международного мужского журнала Penthouse.  

24 октября 2019, 11:59

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