Ясновидящая мать Влада Кадони объявила о пополнении в семье

Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" и родная мать телеведущего скандального проекта "Дом-2" в очередной раз примерила на себя роль новоиспеченного родителя. Елена Голунова решилась стать мамой в четвертый раз.

Несмотря на домыслы врачей и общественную критику, близкая родственница Влада Кадони смогла родить здоровую девочку. 52-летняя ясновидящая рассказала в личном блоге "Инстаграм" о своих переживаниях.

Пополнение в семье Елены Голуновой было ожидаемо. Ведь звезда телеканала ТНТ недавно нашла нового спутника и вышла за него замуж. Для матери Влада Кадони этот брак стал третьим.

Первый возлюбленный Елены трагически погиб. Молодой девушке пришлось самостоятельно справляться с воспитанием Влада. Со вторым мужем она разошлась в 2015 году. По словам самой Голуновой, она не жалеет о расставании, так как мужчина смог подарить ей двух прекрасных сыновей.

Теперь ясновидящая открыто заявляет, что абсолютно довольна браком и готова продолжать строить крепкую семью. Следующим ответственным шагом стало рождение дочери.

"Когда человек счастлив, ему хочется поделиться этим состоянием со всеми! У нас с мужем родилась наша доченька!", – написала Елена.

Сам же Влад Кадони тоже не стал скрывать радостные новости от многочисленной аудитории. Телеведущий публично поздравил родную мать. Выяснилось, что звездная наследница родилась несколько дней назад, но члены семьи не стали торопиться с разглашением события.