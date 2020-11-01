"Неудачная пародия": Николай Басков стал копией голливудской звезды

Николай Басков продолжает шокировать многочисленную аудиторию. Народный артист начал с регулярного голодания и заметного похудения. Похоже, что сейчас он решил и вовсе перекроить себе все лицо. Остается только гадать, на что готов музыкант ради неугасаемой популярности.

Исполнитель многих хитов российского шоу-бизнеса продемонстрировал изменения во внешности в личном блоге. Николай Басков обнародовал фотографии, на которых видна работа профессионалов.

Артист "исправил" разрез глаз, подкорректировал скулы и избавился от пухлых щечек. Новая внешность исполнителя заинтересовала пользователей социальной сети. Поклонники мгновенно разделились на два лагеря.

Одни предположили, что Николай всего лишь сильно похудел, поэтому черты его лица стали более утонченными. Другие же разглядели в подобном перевоплощении нездоровый интерес Баскова к пластической хирургии.

"Вы стали неудачной пародией Тома Круза. Зачем так сильно переделывать лицо? Думаете, никто не заметит? Желание постоянно делать операции приводит к серьезным психическим расстройствам", – обеспокоено подметил комментаторы.

Сам же Николай не ответил на критику и замечания фанатов, а лишь намекнул, что использовал выгодный ракурс и фильтр, накладываемый на фотографию.

Стоит отметить, что ярые фанаты уже привыкли к подобным экспериментам своего кумира. Слушатели понимают, что внешность артиста – это важный ресурс для развития творческой карьеры.