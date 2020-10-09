"Скинуть ребенка на нянь": Сюткин рассказал о постыдном желании

Этот год для многих стал непростым испытанием. Многие семьи российского шоу-бизнеса не смогли справиться с трудностями. Но не Валерий Сюткин со своей красавицей-женой. У пары родился ребенок.

В этом, девятом, сезоне шоу "Голос" певец Валерий Сюткин в очередной раз стал наставником на проекте. Как человеку с высшим педагогическим образованием, для него этот опыт необходим. Сюткин окончил Московский государственный гуманитарный университет им. Шолохова. Помимо участия в вокальном шоу "Голос", он руководит эстрадным отделением в данном институте.

Также в этом году артист в очередной раз стал отцом. Для него это великое счастье. По словам Валерия Сюткина, в его возрасте отцовство воспринимается совсем иначе, нежели в молодости. Он стал более сентиментальным и ответственным, пишет "КП".

"В молодости все время хотелось побыстрее скинуть ребенка на родителей или нянь, а сейчас наоборот – дорожу каждой минутой", – сказал Валерий Сюткин.

Он признался, что даже отказывается от работы иногда, чтобы побольше времени провести с семьей. Главный денди российской эстрады трижды женат. И это только официально. Его первая супруга подарила Валерию дочь Елену.

Вторую свою потенциальную жену Сюткин отбил у друга. У пары родился сын Максим. Но любвеобильный творческий мачо продолжал посматривать на сторону. В начале 90-х он влюбился в 18-летнюю манекенщицу Виолу. Позже она стала работать в его группе "Браво" костюмершей. Но на тот момент оба были несвободны. Вскоре пара все-таки поженилась, и у них родилась дочь, которую они назвали в честь матери. В 2020-м Сюткин снова стал отцом прекрасного мальчика Лео.