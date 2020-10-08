"До слез": Варум опубликовала видео с Агутиным после новостей об измене

На видео, которое артистка опубликовала в Сети, они с мужем выходят из машины и направляются на премьеру "Cosmo life". В конце Агутин сказал всем большое спасибо за участие в проекте. Анжелика Варум призналась, что фильм о Леониде Агутине, показанный на ММКФ-2020, растрогал ее до слез.
"С того момента, как это кино затевалось авторами, и до премьеры прошло десять лет. Помимо удовольствия, которое я в очередной раз получила от музыки, у меня появилась возможность отмотать жизнь назад и посмотреть, какими были мой муж и мои друзья в прошлом десятилетии", – написала Варум в своем "Инстаграм".
Примечательно, что в музыке Агутина все чаще чувствуется связь с Латинской Америкой. Свой крайний альбом певец выпустил на испанском языке.
Леонид Агутин и Анжелика Варум в браке более 23 лет. Звездная чета демонстрирует завидную семейную идиллию в соцсетях. Муж и жена поддерживают друг друга на сцене и в жизни.
Недавно появились слухи о том, что певец якобы изменил своей 51-летней жене. Он отдыхал в Сочи и был замечен в компании девушек. Также очевидцы говорят, что из ночного клуба он якобы уехал с одной из них в отель. Певец пока не комментирует слухи.
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