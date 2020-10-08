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Шоу-бизнес

"До слез": Варум опубликовала видео с Агутиным после новостей об измене

Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: legion-media.ru
Накануне в рамках Московского кинофестиваля состоялась премьера фильма "Cosmo life". Это музыкальный фильм-ретроспектива о работе Леонида Агутина с легендарными музыкантами, которая вылилась в большой концерт на Кафедральной площади Кубы. Певица Анжелика Варум опубликовала видео с фестиваля.
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На видео, которое артистка опубликовала в Сети, они с мужем выходят из машины и направляются на премьеру "Cosmo life". В конце Агутин сказал всем большое спасибо за участие в проекте. Анжелика Варум призналась, что фильм о Леониде Агутине, показанный на ММКФ-2020, растрогал ее до слез.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

"С того момента, как это кино затевалось авторами, и до премьеры прошло десять лет. Помимо удовольствия, которое я в очередной раз получила от музыки, у меня появилась возможность отмотать жизнь назад и посмотреть, какими были мой муж и мои друзья в прошлом десятилетии", – написала Варум в своем "Инстаграм".

Примечательно, что в музыке Агутина все чаще чувствуется связь с Латинской Америкой. Свой крайний альбом певец выпустил на испанском языке.

Леонид Агутин и Анжелика Варум в браке более 23 лет. Звездная чета демонстрирует завидную семейную идиллию в соцсетях. Муж и жена поддерживают друг друга на сцене и в жизни.

Недавно появились слухи о том, что певец якобы изменил своей 51-летней жене. Он отдыхал в Сочи и был замечен в компании девушек. Также очевидцы говорят, что из ночного клуба он якобы уехал с одной из них в отель. Певец пока не комментирует слухи.

Автор: 8 октября 2020, 17:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

49-летняя Анжелика Варум выглядит как девочка

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