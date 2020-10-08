"Грустно и одиноко": Жуков публично обратился к жене

Под недавней фотографией в "Инстаграм" Жуков рассказал историю о том, как его супруга в детстве была обделена вниманием мальчиков. Однажды на дискотеке в лагере Регина заплакала, потому что ее никто не пригласил танцевать под медляк группы "Руки вверх". "Ей было грустно и одиноко", – рассказал артист.
Сергей признался, что хотел бы оказаться на той вечеринке и успокоить ее. Жуков пригласил бы Регину на танец и сказал бы, что именно он в будущем станет ее возлюбленным. Также Жуков добавил, что готов снова пережить счастливые моменты, проведенные вместе с избранницей.
Но певец считает, что жить прошлым не следует. Он лишь желает наслаждаться новыми счастливыми мгновениями вместе с супругой, пишет Пятый канал.
Пользователи Сети была растроганы признанием Жукова. Многие по-доброму позавидовали супругам, которые в браке уже почти 13 лет. "Теплее слов я не читала", "Вы волшебная семья!", "Как красиво все сказано", – отметили фолловеры.
Напомним, Сергей и Регина поженились в конце 2007 года. У супругов есть трое общих детей: 11-летняя Ника, 10-летний Энджел и шестилетний Мирон. Также у певца есть наследница от первого брака. В 2001 году дочь экс-вице-президента АвтоВАЗа Елена Добындо подарила Жукову девочку Александру.
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