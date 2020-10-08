Какую ошибку допустила Елизавета II в отношениях с Меган Маркл

По словам Лейси, Маркл является единственным членом королевской семьи, который сам сделал себе имя и заработал много денег. Королеве Великобритании необходимо было учесть это и обговорить с избранницей Гарри условия и правила проживания во дворце.
Но Елизавета II относилась к Меган как к очередному новому члену семьи, считает историк. Он заметил, что герцогиня Сассекская никогда не хотела быть обычным аристократом. При этом Елизавета II доброжелательно относилась к Маркл до тех пор, пока не узнала о желании внука покинуть Великобританию.
Также эксперт подчеркнул, что вражда Гарри и Уильяма губительна для королевской семьи. Лейси объяснил их отношения так: старший брат очень забоится о репутации, не думая о личной жизни и желаниях младшего.
Напомним, весной этого года Гарри и Меган переехали в США. Сначала они снимали особняк в Лос-Анджелесе, а потом приобрели роскошный дом в Санта-Барбаре за 14,5 миллиона долларов. Он принадлежал российскому миллиардеру Сергею Гришину. Говорят, с этой покупкой Сассексам помог принц Чарльз.
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