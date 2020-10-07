"Предстоит операция": Айза Долматова сообщила об опухоли в желудке и слабом сердце

"Привет) нытик на связи (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к многочисленным подписчикам Айза. Она сопроводила текст фотографией, на которой улыбается. Однако на деле поводов для веселья у нее явно нет.
Долматова сообщила, что решила заняться своим здоровьем. Неизвестно, что именно ее толкнуло на обследования. Однако результаты оказались тревожными. "Вышла из больницы в слезах. Сердце слабое стало, говорят нельзя нервничать 😹 насмешили, конечно) в желудке какое-то образование – операция предстоит", – рассказала расстроенная Долматова.
Она отметила, что медики еще что-то обнаружили, но что именно, не поняла. Расстроенная Айза собралась с силами и настроена по-боевому. "Я как настоящий мужик, после слез словила злость и наломала дров. В общем, я собралась и готова пройти и этот этап своей жизни", – объявила Долматова.
В заключение она обратилась к многочисленным подписчикам: "Берегите себя, любимые! Знаю, что в этом гребанном мире мы давно не живем, а плавно выживаем. Но иначе никак. Люблю вас".
В последнее время жизнь Айзы Долматовой буквально кипит. Женщина то раздает интервью, за которые потом просит прощения, то якобы случайно выставляет на всеобщее обозрение свои интимные части тела. А уж про ее романтические отношения с Олегом Майами вообще можно складывать легенды. Влюбленные то ожесточенно ругаются, то громко и нежно мирятся. Самое интересное, что не все поклонники верят в искренность чувств Айзы и Олега, некоторые считают, что они просто пиарятся.
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