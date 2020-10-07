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Бузова показала своего мальчика: Всем любви!

Бузова показала своего мальчика: Всем любви!

Ольга Бузова. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова в личном блоге поделилась фотографиями с Давидом Манукяном. После слухов о расставании эти кадры стали настоящим подарком для поклонников.
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Ребята объявили себя парой в декабре прошлого года, однако отношения у них начались значительно раньше. Как рассказывала звезда в одном из интервью, молодые люди начали встречаться летом 2019-го.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Артисты регулярно радовали поклонников совместными выступлениями и видео в социальных сетях, клялись в вечной любви, а Давид Манукян даже сделал на руке татуировку с именем Ольги Бузовой. Пара казалось невероятно счастливой, однако в один момент ребята прекратили публиковать фото друг с другом.

Тут же поползли слухи, что артисты расстались. Певица удалила со своей страницы в "Инстаграм" все упоминания о возлюбленном, а рэпер пугал фанатов пространными словами о предательстве.

Накануне в личном блоге Ольги Бузовой появилось несколько "Сторис" с Давидом Манукяном. Пара отметила годовщину – 14 месяцев вместе. Артисты обменялись подарками и устроили романтический ужин в отеле с видом на Кремль.

Также на своей странице в соцсети звезда написала трогательный пост благодарности и отметила, что это прекрасно – проводить вечер в компании любимого мужчины. "Всем любви! Ведь этим миром правит именно она", – уверена знаменитость.

Фанаты счастливы, что Ольга Бузова наконец показала своего "мальчика". Стоит напомнить, что Давид Манукян младше артистки на семь лет. Правда, многие поклонники оставили без внимания романтичное настроение звезды.

Их возмутила другая публикация в инстаграм-аккаунте певицы. Утром в среду исполнительница поздравила с днем рождения президента России, однако закрыла комментарии под постом. Подписчики не оценили душевный порыв.

Автор: 7 октября 2020, 11:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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