56-летняя Азиза сообщила о беременности: Постоянно мучил токсикоз

Азиза рассказала о том, что ее связывало с певцом Игорем Тальковым и Игорем Малаховым. Артистка оказалась беременна от последнего.

Сегодня, 6 октября, годовщина со дня убийства певца Игоря Талькова. Когда речь идет о смерти артиста, неизменно всплывает имя певицы Азизы. Якобы та могла иметь отношение к гибели исполнителя. Два года назад по просьбе вдовы Игоря Талькова Татьяны было возобновлено следствие.

Азиза в новом интервью сообщила, что одной из первых явилась в Следственный комитет. Она объяснила, что хочет, чтобы в этом деле наконец была поставлена точка. При этом артистка дала понять, что не имеет никакого отношения к гибели Игоря Талькова.

Более того, Азиза убеждена, что Игорь Тальков был в обиде на нее после того случая, когда она отказалась ехать знакомиться с его другом, авторитетом. Только этим она может объяснить события лета 1991 года, когда люди певца вдруг погнали ее возлюбленного Игоря Малахова из бассейна.

Тот, впрочем, оказался не из робкого десятка и отказался выходить из воды, а затем и вовсе попросил своего брата разобраться, что это за люди с Игорем Тальковым. Когда все выяснилось, то эти же парни подошли к Игорю Малахову и сказали, что конфликт улажен. "Они пожали друг другу руки, и те ушли. Видимо, им сказали: "Ребята, ведите себя достойно. Не борзейте". Или что-то в этом роде", – предположила Азиза.

После этого инцидента, по словам певицы, Игорь Тальков, наблюдающий за ситуацией, ушел с недовольным видом с этими ребятами. Азиза высказала мнение, что эта ситуация еще больше подогрела ненависть артиста к ней. Развязка случилась как раз в октябре того же 1991 года.

По словам Азизы, она вообще не должна была участвовать в том концерте, но ее позвали в самый последний момент. Поэтому так получилось, что артистку вписали в состав артистов, который был составлен заранее. Азиза рассказала: "Мой директор Эля попросила режиссера поменять меня с кем-нибудь из артистов местами, потому что было мало времени для подготовки, и я плохо себя чувствовала".

Оказывается, тогда Азиза ждала ребенка. "В тот момент я была беременна от Игоря Малахова. Меня постоянно мучил токсикоз", – сообщила певица. По ее словам, режиссеры обратились с просьбой к директору Игоря Талькова Валерию Шляфману. Тот передал просьбу своему артисту, но в ответ получил лишь агрессию.

В результате произошла потасовка. "Они начали избивать Игоря все вместе, пять человек… Драка произошла на бытовой почве. И ее зачинщиком был не Малахов..."– подчеркнула Азиза. Тогда-то и был случайно застрелен Игорь Тальков. От переживаний певица потеряла ребенка.