Мать объявила войну возлюбленному Бузовой

Многочисленные поклонники творчества Ольги Бузовой уверены, родная мама звезды лучше знает, какой мужчина должен быть рядом с красавицей-дочкой. В одном из интервью женщина объяснила, почему она не доверяет новому ухажеру своей наследницы.

прочитано 139 раз