Мать объявила войну возлюбленному Бузовой

Отметим, что Ирине Александровне никогда не нравились избранники Ольги. Мать звезды негативно относилась и к футболисту Дмитрию Тарасову, променявшему певицу на молоденькую любовницу.
Сейчас Бузова встречается с популярным блогером. Давид Манукян стал известен благодаря социальной сети "Инстаграм". Занимателен и тот факт, что звездная мама снова недовольна выбором Ольги.
По словам Ирины Александровны, ей не нравился ни один молодой человек Бузовой, начиная с 14 лет. Тогда мать Ольги поняла, что ее девочка достойна лучшего мужчины.
"Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные – хуже. Как говорят, чтобы узнать человека, нужно с ним расстаться", – намекнула Ирина Александровна.
Более того, мама певицы плохо знакома с Давидом Манукяном. Женщина видится с влюбленными только по праздникам, а в такие моменты "все белые и пушистые".
Напомним, что это уже не первое интервью Ирины Александровны, в котором она так категорично отзывается об ухажерах своей дочери. Однако женщина никогда не препятствует их отношениям.
По мнению мамы Ольги, ее дочь умная женщина, которая не станет объявлять войну нерадивым представителям мужского пола. А вот Ирина Александровна готова побороться за счастье своей наследницы.
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