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Шоу-бизнес

"Заберите от нее детей!": приставания Успенской к маленькой девочке вызвали ужас

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артистка снялась с ребенком и вызвала в Сети волну негодования. Любовь Успенская показала грубое отношение к малышке.
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Артистка устроила фотосессию с милой девочкой. Процесс съемки был записан на видео, которым Любовь Успенская поделилась в инстаграм-канале. В кадре малышка сидит на коленях у знаменитости, которая небрежно тискает и хватает ребенка за руки, голову, плечи.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

К ролику Любовь Успенская добавила текст, в котором заявила, что дети приносят счастье, а девочка с видео дарит ей позитив, вдохновение и радость жизни. По словам певицы, ребенок живет у нее дома и при этом часто заливается искренним смехом.

Подписчики инстаграм-канала звезды были ошарашены ее действиями по отношению к ребенку. Многие решили, что Любовь Успенская воспринимает малышку как игрушку и способ увеличить популярность. "Ужасное обращение с ребенком", " Господи, как же она груба с ребёнком...она обращается с девочкой, как просто с реквизитом для фотосессии", "Заберите от неё детей!!! Хватит одной...", – выразились Пользователи Сети.

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Не могу перестать улыбаться, не могу нарадоваться тому, что этот маленький лучик солнца озарил мой дом. Мир вокруг буквально заиграл новыми красками. Дети - это счастье. А эта девочка, она особенная. Она дала мне второе дыхание, подарила желание вновь жить и дышать полной грудью. Ее искренний смех затмил все боли, переживания, страдания и обиды. Сейчас для меня нет ничего важнее и приятнее её лучезарной улыбки. Я как будто вижу в ней себя маленькую, в ее характере, смелости, открытости... Как будто сама ее родила, как будто она самая родная. Вот она - моя маленькая панацея от больших невзгод��❤️

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Напомним, что подруга Успенской объявила, что дочери певицы нужна срочная помощь. По словам психолога Натальи Лапиной, Татьяна Плаксина сильно зависима от наркотиков. Женщина убеждена, что гневные слова больной о Любови Успенской– это проекция ее тяжелого психического состояния и результат деградации личности.

Автор: 31 октября 2020, 11:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

алеся
Ответить
Эта старая дура свою родную не смогла воспитать, теперь до чужих добралась. Нет уж, срочно заберите от нее ребенка, пусть собак нянчит, хотя и собак доверять ей нельзя, они нужны ей только для пира.
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