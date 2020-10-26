Меган Макрл пытается удалить откровенное видео со своим участием из Сети

Несколько лет назад издание Men's Health обнародовало свое рекламное видео, в съемках которого приняла участие Меган Маркл еще в 2013 году. В нем будущая жена принца Гарри предстает в откровенном виде.
На кадрах она расстегивает прозрачную блузку и показывает бюстгальтер, предстает в коротком белом топе, едва прикрывающем ее грудь, и джинсовых шортах. Также Меган бросала в камеру недвусмысленные взгляды, облизывала пальцы, принимала сексапильные позы.
К октябрю 2020 года этот ролик собрал более 1,2 миллиона просмотров и огромное количество негативных комментариев. Мол, так не подобает выглядеть члену королевской семьи. Впрочем, Маркл, которая восемь лет назад любыми способами пыталась стать известной, тоже это понимает.
Сейчас же герцогине Сассекской необходимо, чтобы ее воспринимали всерьез, поэтому добивается удаления этого видео из Сети. Но правообладатель отказывается идти навстречу жене принца Гарри.
Напомним, ранее эксперт рассказал, какую ошибку допустила Елизавета II в отношениях с Меган Маркл. По его словам, королева Великобритании отнеслась к бывшей актрисе как к очередному новому члену семьи. На самом деле ей надо было обговорить с возлюбленной принца Гарри правила проживания во дворце.
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