"Разве вы не видите, история повторяется": Маркл предрекли печальную участь принцессы Дианы

Эмма Коррин считает, что у жены принца Гарри много общего с принцессой Дианой. Меган Маркл, как и ее свекровь в свое время, испытывает мощнейшее давление со стороны королевской семьи и страдает от деятельности британских таблоидов.
Звезда сериала "Корона" призналась, что порой ей хочется "встряхнуть" представителей прессы. "Сказать: "Разве вы не видите, что история повторяется?" – отметила Эмма Коррин в свежем интервью.
Коррин перечислила то, что, как она считает, портило жизнь леди Ди. По словам актрисы, это холодность окружающих, традиции и ожидание определенного поведения. В монаршем доме Диана столкнулась с тем, к чему готова не была. "Я думаю, она ждала, что станет частью настоящей семьи", – рассудила Эмма. Звезда сериала "Короны" опасается, что Меган Маркл повторит печальную судьбу принцессы Дианы.
Отметим, принц Гарри солидарен с Эммой Коррин. В 2019-м августейший отпрыск сообщил, что таблоиды абсолютно "безжалостны" к его жене Меган Маркл. Пресса заставляет герцога нервничать. Мать принца, леди Ди, погибла ДТП, которое спровоцировали папарацци.
"Мой самый сильный страх, что история повторится", – говорил внук британской королевы. Принц Гарри отмечал, что не может смотреть, как Меган Маркл становится жертвой тех же "могущественных сил", как его родительница много лет назад.
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