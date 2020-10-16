"Она была серьезной проблемой": вскрылись подробности ссоры принцев Гарри и Уильяма

Недавно вышла сенсационная книга "Битва братьев" от королевского биографа Роберта Лейси. В ней он подробно описал причины, по которым у родственников не сложились отношения. Также он рассказал о конфликте сыновей леди Ди в эфире утреннего шоу Пирса Моргана.
По словам биографа, именно Меган Маркл и стала причиной вражды наследников британского престола. Как оказалось, Уильям настойчиво советовал Гарри взвесить все за и против, прежде чем делать предложение американке.
Актриса была серьезной проблемой для королевской семьи, так как она единственная в клане, кто добился успеха и популярности самостоятельно, а не получил все это по праву рождения. Естественно, когда девушка вошла в семью, то надеялась на должное уважение, которого не получила.
При этом Уильям заранее понимал, во что выльется увлечение младшего брата. Герцог предупреждал Гарри, что его женитьба на американской актрисе-миллионерше – это вызов.
После свадьбы Меган Маркл неоднократно заставляли сомневаться в своей значимости. Неудивительно, что она не выдержала подобного отношения и сбежала из дворца, прихватив с собой принца. Теперь Гарри учится играть по ее правилам, привыкая к жизни в Калифорнии, сообщает "Экспресс-газета".
Популярные темы форума
А вы бы хотели родиться мужчиной?
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
обида на мужчин и рак груди
Справедливость есть ?
Стоит ли убирать зуб мудрости
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Коронавирус вызывает бесплодие?
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно