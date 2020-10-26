Изменившаяся Салтыкова напугала россиян внешним видом

По мнению фолловеров, звезда выглядит уставшей. Сама Ирина Салтыкова уверяет, что не пытается скрыть свой возраст, и уже давно поняла, что с каждым годом не молодеет. Однако она себя не забросила, а продолжает упорно следить за своей внешностью.
Знаменитость призналась, что пользуется дорогими ухаживающими средствами, делает массаж лица и старается как можно больше спать и отдыхать. Современную косметологию она считает "сплошным маркетингом". Ирина Салтыкова не любит яркий макияж. Она убеждена, что многие процедуры не просто бесполезны, но и наносят ущерб здоровью.
Фанаты артистки считают, что она в свои 54 года превосходно выглядит. Но есть и те, кто уверен, что певица на фото в соцсетях получается уставшей и постаревшей.
"Морщины, синяки под глазами, такой потухший взгляд", – цитирует комментаторов РИА ФАН. Многие фолловеры не верят, что Салтыкова публикуют в соцсетях актуальные кадры, и интересуются, какого года снимок.
Напомним, недавно СМИ писали об онкологии Салтыковой. Певице пришлось публично высказаться по этому поводу.
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