Точный срок и место родов: новые данные о беременности Кети Топурия

В Сети муссируются слухи о том, что Кети Топурия ждет второго ребенка. В окружении популярной певицы говорят, что ребенок появится на свет в Москве, в одном из элитных клиник.

Год назад стало известно о том, что Кети Топурия встречается с бизнесменом Львом Деньговым. Кстати, говорят, это не настоящая фамилия мужчины. Да и вообще много разного говорят про избранника артистки (причем не очень хорошее). Тем не менее, певица не скрывает, что очень счастлива с избранником.

А недавно в Сети стали муссироваться слухи, будто Кети ждет ребенка от любовника. Многие фанаты обратили внимание, что певица стала носить свободные наряды, причем некоторые из них настолько объемные, будто артистка скрывает огромный живот. В пользу того, что Топурия беременна говорит и то, что на днях у себя в "Сторис", снимая пятилетнюю дочь Оливию, Кети "засветила" в кадре детскую коляску.

Сама исполнительница предпочитает не комментировать информацию о своем положении. Но за нее это сделали приближенные люди. Так, они сообщили, что беременность у Кети протекает довольно легко: она ведет обычный образ жизни, то есть встречается с друзьями, выступает на корпоративах, репетирует.

Говорят, Топурия намерена родить в одном из элитных столичных медицинских центров. Скорее всего, малыш появится на свет в самом конце года. Будет новогодним подарком. "Кети и Лев уже узнали пол ребенка, они ждут мальчика. Оба очень счастливы. Сейчас седьмой месяц беременности", – сообщили в окружении певицы.

Напомним, что с мужем Львом Гейхманом Кети Топурия оформила развод три года назад. После расставания бывшие супруги сумели сохранить человеческие отношения ради общей дочери. Спустя время стало известно о романе Кети с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). Однако вскоре влюбленные расстались. По слухам, Кети не смогла смириться с зависимостью любимого и его изменами.