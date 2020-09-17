Беременная Топурия привела россиян в бешенство

Певица регулярно публикует в своем инстаграм-аккаунте снимки с объемной одежде, скрывающей живот. Подписчики обратили на это внимание. При этом звезда воздерживается от ответа на прямые вопросы фолловеров по этому поводу.
Такая закрытость и желание до последнего сохранять интригу вызвали возмущение пользователей соцсети. "За дураков нас держит", "Скоро будет пополнение", – высказались россияне.
Отметим, что на фото солистка группы "А’Студио" принимает специальные позы, чтобы маскировать большой живот. Кроме того, на сцену она теперь выходит тоже только в пышных нарядах. Можно только надеться, что Кети Топурия сама объявит о рождении второго ребенка, а не будет ждать, когда ее разоблачат.
Напомним, певица встречается с бизнесменом Львом Деньговым. Их роман начался еще два года назад. Пару месяцев назад состоялся дебют пары на светском мероприятии. Артистка впервые вышла в свет со своим возлюбленным. Она старается держать подробности личной жизни в секрете. А недавно исполнительница показала кольцо, которое ей подарил жених.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сети разгорелся скандал с участием Кети Топурии. Знаменитость уже несколько лет занимается созданием одежды и весной представила новую коллекцию. Среди авторских вещей были замечены сарафаны, похожие на платья с популярного китайского сайта, но во много раз дороже.
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