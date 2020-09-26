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Скоро свадьба: Кети Топурия объявила о помолвке

Скоро свадьба: Кети Топурия объявила о помолвке

Кети Топурия. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Кети Топурия сделала официальное признание. Солистку группы A’Studio уже поздравляют с предстоящим важным событием.
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В Сети активно ходят слухи о том, что Кети Топурия беременна. Однако она не спешит подтверждать эту информацию.

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Также поговаривали, что певица готовится к свадьбе с дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым. У нее на безымянном пальце заметили кольцо. Так вот теперь Кети Топурия расставила все точки над i. Она призналась, что помолвлена с возлюбленным вот уже два месяца.

Теперь пара готовится к свадьбе. Некоторые уже поздравляют знаменитость с предстоящим событием.

Напомним, об отношениях Кети Топурии с предпринимателем стало известно еще в октябре прошлого года. Они познакомились 6 июня на дне рождения Льва Деньгова случайно. С тех пор они не скрывали свои отношения. Артистка регулярно выкладывала в свой инстаграм-аккаунт новые совместные фото и комментировала публикации избранника.

У Кети Топурии есть дочь от Льва Гейхмана. Певица родила Оливию от бизнесмена в 2015 году. Некоторое время солистка группы "А-Студио" встречалась с рэпером Алексеем Долматовым (Гуф). Он хотел жениться на артистке, но в 2018 году пара рассталась.

Автор: 26 сентября 2020, 14:09 Источник: People Talk ✓ Надежный источник
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