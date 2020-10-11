"Красивая, счастливая – беременная женщина": Топурия показала поклонникам коляску

Фанаты звезды заметили в ее личном блоге детскую коляску. Кети Топурия в очередной раз намекнула на свою беременность.

Вокалистка группы "A'Studio" не заявляла поклонникам о том, что ждет ребенка. Но теперь они уверены – Кети Топурия беременна. Девушка периодически публикует в инстаграм-канале снимки в объемных нарядах, которые скрывают живот, а совсем недавно в ее инстаграм-историю попала детская коляска.

ПО ТЕМЕ Скоро свадьба: Кети Топурия объявила о помолвке

Фанаты Топурии решили, что коляска предназначена для ее чада. Подписчики артистки продолжают неустанно поздравлять ее с грядущими родами в комментариях к публикациям, которые размещает Кети. "Красивая, счастливая – беременная женщина – глаза выдают", "Наверное мальчик родится", "Кэти когда уже это чудо произойдёт", – написали пользователи Сети.

Некоторые из комментаторов убеждены, что звезда уже успела родить младенца, а коляска активно используется. Фанаты искренне радуются за певицу и надеются, что скоро увидят ребенка Кети Топурии.

Напомним, что Кети Топурии 34 года. У нее уже есть 5-летняя дочь Оливия от брака с Львом Гейхманом. Звезда рассталась с супругом в 2017 году. После этого у нее был роман с рэпером Гуфом. В настоящее время артистка встречается с политическим деятелем и предпринимателем Львом Деньговым. Кети Топурия выступает в музыкальном коллективе "A'Studio" с 2005 года.