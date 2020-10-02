Беззубый Шура выставил напоказ свою челюсть

Последний год артист активно занимается здоровьем. Весной звезда прошла плановый осмотр, и очень кстати. Оказалось, что у певца в желудке образовалась доброкачественная опухоль. Шуру прооперировали, и после этого артист сел на строжайшую диету.
Также Александр Медведев решил заняться зубами. Проблемы с челюстью у музыканта есть последние 13 лет. По словам знаменитости, предыдущий стоматолог неправильно вставил импланты, и в итоге они просто отвалились. Из-за этого почти месяц артист провел без нижних резцов.
В интервью Ивану Урганту Шура жаловался, что ужасно хочет есть. Так как у него отсутствовал нижний ряд зубов, приходилось всю пищу пропускать через блендер. За это время музыкант безумно соскучился по мясу и пельменям.
Наконец, страдания Александра Медведева закончились, и он похвастался поклонникам новыми протезами. Артист опубликовал в инстаграм-аккаунте фото, на котором широко улыбается. "А у меня обновка, кто заметил?" – написал Шура.
Фанаты тут же поздравили певца. "Зубки конечно! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зубки ♥️ слава Богу", "Сашенька, вы очень хорошо выглядите. Вам все идет. Люблю", "Вы весь обновленный", – написали в комментариях.
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