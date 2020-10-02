На располневшей Шейк треснула юбка

Провокационные кадры удалось сделать папарацци. Они сфотографировали, как модель снимается для немецкого журнала. Вероятно, стилисты не угадали с размером для манекенщицы, и в итоге юбка разошлась прям на звезде.
Судя по кадрам, нижняя часть наряда держится на Ирине Шейк лишь с помощью булавки. Девушка не стесняется, "сверкая" белыми трусиками и черными капроновыми колготками. Также на фото, которые сделали папарацци, прекрасно видны складки на боках модели и второй подбородок.
Пользователи Сети были удивлены, когда увидели звезду в таком состоянии. В личном блоге и на снимках в глянцевых журналах Ирина Шейк выглядит идеально – всегда подтянутое тело, макияж, да и одежда сидит как влитая.
"А второй подбородок? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "О)))) поплыла )", "Ирина не в одежду из своего гардероба не влезла, а в то, что смогли предоставить для съемки – там часто бывает что привозят то, что есть!", "Да чтоб все так располнели", – написали интернет-пользователи.
Напомним, не так давно Ирина Шейк в личном блоге показала странное фото. Модель предстала полностью обнаженной, в руках она держала муляж огромной рыбы-меч.
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