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На располневшей Шейк треснула юбка

На располневшей Шейк треснула юбка

Ирина Шейк. Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Сети появились кадры с фотосессии, в которой приняла участие Ирина Шейк. Девушка заметно поправилась за карантин.
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Провокационные кадры удалось сделать папарацци. Они сфотографировали, как модель снимается для немецкого журнала. Вероятно, стилисты не угадали с размером для манекенщицы, и в итоге юбка разошлась прям на звезде.

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 Ирина Шейк

Ирина Шейк супермодель и актриса

Судя по кадрам, нижняя часть наряда держится на Ирине Шейк лишь с помощью булавки. Девушка не стесняется, "сверкая" белыми трусиками и черными капроновыми колготками. Также на фото, которые сделали папарацци, прекрасно видны складки на боках модели и второй подбородок.

Пользователи Сети были удивлены, когда увидели звезду в таком состоянии. В личном блоге и на снимках в глянцевых журналах Ирина Шейк выглядит идеально – всегда подтянутое тело, макияж, да и одежда сидит как влитая.


"А второй подбородок? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "О)))) поплыла )", "Ирина не в одежду из своего гардероба не влезла, а в то, что смогли предоставить для съемки – там часто бывает что привозят то, что есть!", "Да чтоб все так располнели", – написали интернет-пользователи.

Напомним, не так давно Ирина Шейк в личном блоге показала странное фото. Модель предстала полностью обнаженной, в руках она держала муляж огромной рыбы-меч.

Автор: 2 октября 2020, 04:39 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
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