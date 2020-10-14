Ошарашенную Успенскую пришибло смертью: Вечная память

В свой инстаграм-аккаунт Успенская опубликовала черно-белое фото экс-супруга, под которым и сообщила о его кончине. Певица отметила, что Юрий, подаривший ей фамилию, прошел часть ее пути. "Вечная память. Скорбим", – написала артистка.
Поклонники выразили соболезнования Любови Залмановне. "Люди, которые проходят с нами какую-то часть нашей жизни, всегда в нашей памяти", "Какой красивый. Светлая память", "Вложил частичку своей души в Вашу биографию", – высказались неравнодушные.
Юрий Успенский был вторым мужем королевы шансона. Когда-то мужчина являлся администратором оркестра. Супругов свела страсть к творчеству. Несмотря на то, что в момент знакомства и развития отношений оба были не свободны, они стали по-настоящему близки.
Но в через некоторое время артистка решила расстаться с возлюбленным. Тогда Юрий предложил ей вместе эмигрировать в Америку. Вступив в брак, пара улетела за границу. Через шесть лет их союз все равно распался.
Позже Любовь Залмановна вышла замуж за киевского бизнесмена Владимира Франца, но и этот брак не был долгим. В 1987 году Успенская зарегистрировала отношения с Александром Плаксиным, который стал отцом ее единственной дочери Татьяны.
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