"Погибнешь от передоза": адвокат вмешался в скандал Успенской с дочерью

В итоге девушка отправилась в США к отцу. Сейчас здоровье наследницы звезды оставляет желать лучшего. Недавно ее видели в Лос-Анджелесе в неадекватном состоянии. Таня заглядывала в окна ресторанов и кафе, пугая посетителей своим отстраненным видом. Затем она уселась на бордюр у дороги и начала раскачиваться из стороны в сторону.
Пару дней назад Татьяна Плаксина в очередной раз негативно высказалась в сторону Любови Успенской и ее приближенных, которые якобы посягают на ее свободу. В итоге адвокат певицы Алекс Бенхин опубликовал в личном блоге пост, в котором высказался на тему скандала.
По словам юриста, девушке стоит перестать обвинять в своих бедах весь мир, ведь, по сути, она никому не нужна, кроме родителей. "Погибнешь от передоза", – предостерег ее правозащитник. Адвокат предположил, что все свои травмы девушка получила будучи в состоянии наркотического опьянения.
Он отметил, что Таня уже прошла точку невозврата в отношениях с Любовью Успенской. "Твоя мама боролась за твою жизнь и здоровье и оплачивала все эти дорогостоящие операции, чем же она перед тобой провинилась? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Алекс Бенхин.
Юрист отметил, что довольно долго считал дочь артистки милой, талантливой и немного несчастной девочкой, однако теперь он в ней разочаровался. Адвокат призвал Татьяну Плаксину помириться со звездной родительницей. "Проси прощение у матери на коленях за все страдания, которые ты ей причинила", – заявил мужчина.
Дочь Любови Успенской тут же отметилась в комментариях. "Невозможно даже дочитать ваш бред 🙏🏻 Ровно все что вы пишите – ложь и клевета", – считает Татьяна Плаксина.
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