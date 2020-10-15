Изменившаяся Анита Цой шокировала своим видом

Анита Цой любит удивлять поклонников. 49-летняя певица часто преображается и показывает разные луки в своей соцсети. На этот раз она удивила поклонников, представ перед ними неожиданно постройневшей и помолодевшей. Многие не поверили, что перед ними певица. прочитано 554 раза Подписчики не поверили в подлинность фотографии небывало постройневшей Аниты Цой. Она опубликовала новый снимок в своей соцсети. ПО ТЕМЕ "Мечтаю услышать детский смех": 49-летняя Анита Цой рассказала о беременности Анита Сергеевна Цой певица На фото 49-летняя артистка в белом платье средней длины загадочно улыбается в кадр. Дополнил образ черные туфли-лодочки. Фанаты были шокированы тем, как сильно стаи видны ее выпирающие скулы и впалые щеки. Кто-то даже подумал, что это филлеры. Многие все же похвалили певицу за ее свежий внешний вид. Поклонникам понравилось ее преображение. "Вы меня извините, но это же не вы", – написали фолловеры. Анита ответила недоверчивым подписчикам. "А кто?" – с претензией ответила она. Напомним, недавно певица переболела коронавирусом. Об этом она с радостью рассказала в своем микроблоге. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Фев 2019 в 10:51 PST

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