Разделю с тобой невзгоды: Оксана Федорова показала любимого мужчину после слухов о разводе

Оксана Федорова никогда не говорила публично о близких отношениях с мужем. Вдруг ни с того ни с сего в ее "Инстаграм" появилась свежая публикация, в которой она обещает пойти за мужем хоть на край света. Фанаты заподозрили неладное. К чему вдруг артистка начала так заискивать перед супругом?
"Пойду за тобой я в любую погоду, куда ты направишь свои паруса, с тобой разделю я любые невзгоды, какая я б не встретила нас полоса", – написала Федорова.
Она добавила в текст смайл в виде красного сердечка и хештег "любовь". Это показалось странным фанатам, ведь мало того, что это не похоже на Оксану, да еще и рассуждает она в тексте про черную полосу в жизни... Некоторые засомневались, что на фото ее муж, ведь он отвернулся от камеры.
"А почему муж отвернулся?; "Идите идите, а что вас ждет впереди, вот, в чем вопрос"; "Мария Максакова тоже так рассуждала", – ехидно написали хейтеры.
Тем не менее, многие поддержали ведущую программы "Спокойной ночи, малыши" и поздравили ее с Покровом пресвятой Богородицы, пожелали семье счастья. Кое-кто добавил, что очень любит, когда мужчина не фотографируется для "Инстаграм", ведь это выглядит достойно.
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