"Тайная семья?": Николай Басков заинтриговал фотографией женщины с ребенком

"Золотой голос России" Николай Басков 13 лет как в разводе. Несмотря на обилие романов, "натуральный блондин" так и не женился снова. Однако свежий снимок, обнародованный певцом, всерьез озадачил его фанатов.

Николай Басков был женат на дочери своего продюсера Бориса Шпигеля Светлане. У них есть сын Бронислав. Мальчику уже 14 лет. По слухам, после расставания супруги не смогли сохранить добрые отношения, поэтому с сыном "золотой голос России" видится не так часто, как ему хотелось бы.

С тех пор артист больше до ЗАГСа не добрался. Хотя в разное время ему приписывали романтические отношения с "мисс Вселенной" Оксаной Федоровой и моделью Викторией Лопыревой и с певицей Софи Кальчевой. Что сейчас происходит в личной жизни "натурального блондина", остается только догадываться. Сам певец предпочитает не афишировать подробностей.

Однако новая фотография, обнародованная артистом, заставила его многочисленных поклонников призадуматься. Николай Басков выложил снимок, который сделал на катере. При этом артист снял себя на фоне женщины с ребенком. Примечательно, что их лиц певец не показал, они оказались сняты спиной к камере.

"Тайная семья?", "Вы женились?", "Это кто такие?", "Вас можно поздравить?" – завалили Николая Баскова вопросами сжигаемые любопытством подписчики. Однако "золотой голос России" так им ничего не ответил, предпочтя сохранить интригу.

Недавно Николай Басков признался, что готов жениться. Певец сообщил, что его потенциальная супруга должна быть позитивной. А после женитьбы "натуральный блондин" мечтает построить большой дом. "Когда женюсь, то родовое гнездо построю. После 40 лет совсем другие отношения между людьми, поэтому мечтаю о свадьбе", – признавался "золотой голос России".