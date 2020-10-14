"Ты дура, что ли?": коллеги обрушились на Ирину Пегову

Ирина Пегова стала участницей нового сезона развлекательного шоу "Ледниковый период". Причем оказалась одной из самых возрастных женщина на проекте.

Ирина Пегова призналась, что ее приглашали в "Ледниковый период" много лет назад, когда шоу только дебютировало на экране. Однако тогда актриса только родила, поэтому ей пришлось отказаться. Теперь же она не упустила такой возможности. Партнером Ирины стал прославленный фигурист, олимпийский чемпион Алексея Тихонов. По мнению фанатов, спортсмен поднимает аппетитную Ирину словно пушинку.

Актриса, которая прекрасно понимает, что склонна к полноте, тщательно следит за питанием и много занимается спортом и танцами. А теперь еще добавились нагрузки, связанные с фигурным катанием. Друзья-артисты неоднозначно отнеслись к новости, что Ирина будет выступать в "Ледниковом периоде".

"Мне все коллеги говорили: "Ты дура, что ли?", рассказывали истории, как на катке кому-то пальцы отрезало, еще что-то. Конечно, страх есть, а учитывая, что я одна из самых взрослых участниц, старше меня никого среди девушек нет, все лет на десять моложе, то есть я по идее уже немножко разваливаюсь и фигурным катанием провоцирую себя. Вот вчера потянула заднюю поверхность бедра и теперь ползаю", – призналась актриса.

Ирина Пегова призналась, что согласилась участвовать в этой авантюре, потому что "фанатка" Ильи Авербуха, того, что он делает как продюсер и талантливый хореограф.

"Раньше я умела ехать только вперед, ну как все, когда во дворе катаются, правда, последние три года уже не практиковалась, потому что ноги сильно болят. Из-за этого боялась участвовать, но сейчас уже привыкла. Мне сказали, что надо тренироваться каждый день, тогда все пройдет. И оно реально прошло, только иногда дает о себе знать", – сообщила актриса.