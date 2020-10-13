"Слишком засиделись на бревнах": участников шоу "Дом-2" разгонят по домам

Руководство проекта решило закрыть съемочную площадку на Сейшельских островах. Реалити-шоу "Дом-2" ждут большие перемены.

Филиал проекта "Остров любви" больше не приносит создателям доход. В ближайшее время всех участников и персонал вывезут с Сейшельских островов в Москву. Отметим, что шоу в райском тропическом месте снимали шесть лет.

По словам анонимного источника, "Остров любви" изжил себя. Участники наскучили аудитории, с ними больше ничего не происходит.

Уже в России жителей сейшельской площадки шоу "Дом-2" разгонят. Без работы останутся специалисты, которые отвечали за техническую часть "Острова любви". Уволенные сотрудники получат все причитающиеся им выплаты точно в срок. Руководство телестройки еще не решило, кого из участников отправит домой, а кого оставит на основной площадке шоу.

Поговаривают, что ребрендинг в итоге коснется всего проекта. "Старичков", скорее всего, заменят. "Те слишком засиделись на бревнах", – отмечает источник. Ходят слухи, что в шоу "Дом-2" могут появиться новые звезды. Отметим, что ранее продюсеры закрыли проект "Спаси свою любовь".

Добавим, что участники и работники "Острова любви" не могли вернуться в Россию почти девять месяцев. Границы между странами были закрыты из-за вспышки коронавируса. В какой-то момент ситуация на сейшельской площадке достигла точки кипения. Две участницы шоу "Дом-2" и оператор, обманув организаторов, сбежали. Купив билеты за свой счет, улетели на родину.