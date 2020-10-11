Звезда "Дом-2" не смогла спасти собственного ребенка

Сначала участница реалити-шоу "Дом-2" пожаловалась на сильные боли в животе. Кристине Дерябиной пришлось ехать в больницу, так как боль со временем только нарастала. Позже в клинике звезде вынесли ужасающий диагноз. УЗИ показало, что плод мертв.

Накануне 30-летняя Кристина Дерябина хвасталась прекрасным самочувствием и делилась с подписчиками яркими осенними фотографиями. Кто бы мог подумать, что в одну из ночей девушка столкнется с травмирующим потрясением.

В пятницу бывшая звезда телешоу "Дом-2" пожаловалась на недомогание и обратилась к акушеру-гинекологу, который наблюдал за ходом беременности.

"Написала своему врачу, она сказала, что надо срочно ехать к ней. Я тогда думала, что просто перенервничала", – откровенно призналась Кристина.

Возлюбленный Дерябиной находился на работе и даже не сразу смог приехать в больницу. Однако, как только Алексей прибыл на место, он сразу же узнал о печальных новостях.

Врач подтвердил, что у плода остановилось сердце. Пара до сих пор находится в медицинском учреждении и ждет распоряжение лечащего врача для выписки.

По словам самой Кристины, она пока не знает, как можно пережить подобное горе. Звезда "Дома-2" не стала скрывать от своих поклонников происходящего и честно рассказала о случившемся.

Напомним, о своей беременности Дерябина объявила в июле. У нее неожиданно появилась сильная изжога и постоянное вздутие живота. Девушка предположила, что у нее серьезные проблемы с желудком, поэтому она сразу же обратилась за помощью к гастроэнтерологу.