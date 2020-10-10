"Она мне отказала": Шуфутинский заявил об отмененной свадьбе с молодой возлюбленной

В программе "Вечерний Ургант" Михаил Шуфутинский раскрыл о себе правду. Певец признался, что заключить брак со Светланой Уразовой у него не получилось.

Знаменитость решила отшутиться в диалоге с Иваном Ургантом. В самом начале шоу Михаил Шуфутинский заявил, что вчера у него была свадьба. Телеведущий сразу отметил, что певец иронично лукавит и попросил его сообщить зрителям подробности отношений с молодой возлюбленной.

"Она мне отказала, серьезно. Знаешь почему? Потому что нужна печать в паспорте" – заявил артист. Он добавил, что паспорт у него заграничный, поэтому со свадьбой возникли проблемы. По его словам, для оформления нового паспорта, чтобы официально оформить отношения со Светланой Уразовой, нужно время.

Однако отсутствие зарегистрированного брака с возлюбленной не мешает певцу признавать роль Светланы в его судьбе. В обычной жизни Михаил Шуфутинский признает сожительницу супругой и горячо о ней отзывается. Мужчина убежден, что может обойтись и без штампа в паспорте, так как он и без него считает Уразову своей женой.

Как писали "Дни.ру", 72-летний Михаил Шуфутинский старше своей сожительницы на 30 лет. Они познакомились много лет назад, когда Светлана Уразова только достигла совершеннолетия. Тогда артист не смог сдержать нахлынувших чувств к юной девушке и активно добивался ее внимания. Когда Михаил Шуфутинский увлекся Светланой, он был женат, но это не препятствовало ему выражать чувства к эффектной блондинке.