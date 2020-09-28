Михаил Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица вскружила голову артисту

Новым звездным героем передачи Андрея Малахова "Привет, Андрей!" стал Михаил Шуфутинский. На шоу артист появился вместе с новой молодой супругой.

72-летний Михаил Шуфутинский появился в студии вместе с молодой женой Светланой Уразовой. Когда-то, 25 лет назад, 18-летняя Света пришла к артисту, чтобы быть у него в подтанцовке. На тот момент Михаил Шуфутинский был женат. Однако увидев эффектную блондинку, певец буквально потерял голову. "Я ее очень долго добивался. Мы знакомы уже 25 лет. Я был женат тогда, а она мне отказывала", – сообщил Михаил Шуфутинский.

Пять лет назад певец овдовел. Жена Маргарита скончалась из-за сердечной недостаточности. Сам певец был в этот момент на гастролях. Узнав о смерти жены, с которой прожил более четырех десятков лет, Михаил Шуфутинский впал в депрессию. И именно Светлана Уразова смогла вытащить его из этого состояния. "В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают. Я понимаю, что жив, ведь со мной рядом самый близкий человек", – признался популярный исполнитель.

Влюбленных не смущает 30-летняя разница в возрасте. Ради молодой жены Михаил Шуфутинский сильно похудел и стал выглядеть моложе. Певец рассказал, что начал заниматься плаванием, у него даже есть персональный тренер. "Плавание – это единственный вид спорта, в котором задействованы все группы мышц. Кроме, пожалуй, голосовых связок. Если плаваешь и не орешь, то все в порядке", – сообщил певец.

По словам Михаила Шуфутинского, вся семья благожелательно приняла его новую жену. Живут супруги в роскошном особняке. Двухэтажный коттедж площадью 913 квадратных метров в Подмосковье обставлен по последнему слову техники. А еще у пары есть поместье в стиле ранчо в Лос-Анджелес.