Ивлеева поплатилась за пристрастие к бутылке

После проверки сотрудники антимонопольной службы вынесли запрет на дальнейшее распространение видео, в котором есть кадры с брендированной бутылкой алкоголя. Иначе говоря, Анастасия Ивлеева должна удалить со своего канала ролик, в котором содержится прямая реклама спиртосодержащих продуктов.
Скандал разгорелся в начале осени. Тогда на блогера завели дело из-за того, что в одном из видео артистка показывала, как приготовить коктейль на основе популярного вермута. Причем то, что это реклама именно алкоголя, было понятно сразу, ведь бутылка с другим ингредиентом была предусмотрительно поставлена без этикетки, сообщает Пятый канал.
Стоит отметить, что последнее время поклонники осуждают поведение Анастасии Ивлеевой. Многие уверены, что девушка зарвалась и потеряла голову от славы. Летом артистка праздновала первую годовщину свадьбы со своим мужем, рэпером Элджеем, и вечеринка прошла по странному сценарию.
В завершение вечера блогер и ее супруг устроили пальбу из автомата прямо во дворе дома. К счастью, патроны были холостые, но соседи и подписчики не оценили. Кстати, почти сразу после вечеринки пара заболела коронавирусом.
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