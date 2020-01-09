Сексапильная внучка Михаила Боярского побила Анну Семенович огромной грудью

Катерина Боярская опубликовала в "Инстаграм" свежее фото с отдыха. Она подчеркнула свою главную гордость – бюст никак не меньше четвертого размера. Такому может позавидовать сама Анна Семенович, грудь которой давно стала ее визитной карточкой. Многие уверены, что в семье актера растет серьезная конкурентка грудастой певице, тем более девушка похожа на исполнительницу и фигурой, и внешностью.
Внучка Михаила Боярского утверждает, что ее грудь – настоящая, не силиконовая. На снимке Катерина позировала в обтягивающей черной юбке и блестящей кофточке. Девушка повернулась к камере в пол-оборота и эффектно выгнулась, выпятив грудь. Еще на одном из последних кадров девушка предстала в купальнике, оголив свои прелести.
Подписчики остались в восторге от форм внучки Михаила Боярского и осыпали ее комплиментами. "Умопомрачительная", "Класс!", "Изумительно-обворожительная девушка!" – отметили они. Однако без шуток не обошлось. Многие сравнили наследницу артиста с Веркой Сердючкой, решив, что девушка с такой большой грудью выглядит нелепо.
Напомним, Катерина – дочь сына Михаила Боярского, который стал отцом в 18 лет. Она несколько лет училась с Лондоне, потом вернулась в родной Санкт-Петербург, где поступила на факультет экранных искусств государственного института кино и телевидения.
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